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"Газпром" объявил о закрытии транзита газа через Украину

Фото: gazprom.ru
Часть поставок энергоносителя прекращается с 2020 года

Россия останавливает со следующего года прокачку газа через Трансбалканский коридору, который пролегает в том числе и через украинскую территорию. Соответствующее уведомление от "Газпрома" получила Болгария, которая наряду с Молдавией и Румынией является участником этого коридора.

По словам министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, в результате остановки газопровода страна понесет солидный ущерб – 110 млн долларов ежегодно.Она подчеркнула, что София вправе потребовать у "Газпрома" через арбитражный суд компенсацию на сумму, которая причиталась болгарской стороне по контракту до 2030 года. Правда, на такой шаг болгары готовы пойти только в том случае, если вторая ветка "Турецкого потока" пройдет мимо них.

"Для нас важно, сохраним ли мы свою ключевую позицию на газовой карте Европы или станем еще одним потребителем",

сказала Петкова в интервью телеканалу bTV.

Трансбалканский коридор используется Россией для поставок газа в Турцию транзитом через Украину, Болгарию, Румынию и Молдавию. Помимо него в турки получают российский газ через "Голубой поток". До конца года Москва планирует запустить "Турецкий поток", состоящий из двух веток, одна из которых ведет в Турцию, а другая – в южную Европу.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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