Маску напомнили о зависимости "космической УССР" от России

Хвалебные слова американца о лидерстве в космонавтике советской Украины назвали глупостью

Без руководства Москвы и без того, что Россия передала Украине ряд исторических российских территорий с развитыми индустриальными заводами, УССР самостоятельно не смогла бы достичь тех успехов в космической отрасли, которыми обладал Советский Союз в целом. Так прокомментировал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказывания инженера и главы компании SpaceX Илон Маск о том, что "Украина сыграла ведущую роль" в развитии советской космонавтики.

Реплика изобретателя относилась к комментарию украинского пользователя на его пост, в котором американец превознес российское ракетостроение, назвав наш двигатель лучшим, "который сейчас летает". Также он высказал мнение, что будет отличной "многоразовая версия новой ракеты "Ангара"". На это некий украинец заявил, что большинство "русских инженеров" в СССР имеют "украинское происхождение", а за 28 лет своего существования Россия "не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие".

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni — Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.

"Украины не существовало как самостоятельного государства в составе СССР. Это была единая страна: республики, которые образовывали Советский Союз, де-факто существовали только на бумаге. Киев получил от исторической России целый ряд областей с промышленно развитыми предприятиями в качестве жеста доброй воли советского правительства",

– напомнил Коротченко в интервью РИА ФАН.





Он считает глупостью приписывать УССР ее отдельные, самостоятельные, достижения в отрыве от всего Советского Союза.

"Все производственные решения принимались в Москве, поэтому все, что сделано на Украине, делала Россия", – подчеркнул военный эксперт.

Коротченко обратил внимание на плачевное состояние нынешних предприятий в соборной, в том числе когда-то легендарный днепропетровский завод "Южмаш", который за годы незалежности украинские власти сделали "все, чтобы его угробить". В настоящее время предприятие, по словам эксперта, не способно ни выпускать ракетные двигатели, ни строить ракеты.

"А Маск выполняет функцию, свойственную американскому истеблишменту – приписывать Украине не причитающиеся ей заслуги", – констатировал Коротченко.

Необходимо отметить, что патриотически настроенные граждане Незалежной, конечно, аплодировали неоднозначному утверждению американца. Однако некоторые с сомнением задавались вопросом: если Украина была таким лидером в области советской космонавтики, то где ее достижения за те же годы свободы от СССР, где, собственно, украинская космонавтика.

