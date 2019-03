Маску напомнили о зависимости "космической УССР" от России

Без руководства Москвы и без того, что Россия передала Украине ряд исторических российских территорий с развитыми индустриальными заводами, УССР самостоятельно не смогла бы достичь тех успехов в космической отрасли, которыми обладал Советский Союз в целом. Так прокомментировал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказывания инженера и главы компании SpaceX Илон Маск о том, что "Украина сыграла ведущую роль" в развитии советской космонавтики.

Реплика изобретателя относилась к комментарию украинского пользователя на его пост, в котором американец превознес российское ракетостроение, назвав наш двигатель лучшим, "который сейчас летает". Также он высказал мнение, что будет отличной "многоразовая версия новой ракеты "Ангара"". На это некий украинец заявил, что большинство "русских инженеров" в СССР имеют "украинское происхождение", а за 28 лет своего существования Россия "не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие".

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni