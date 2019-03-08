Маск восхитился российской ракетой-носителем "Ангара"

Основатель SpaceX считает, что у России лучшие двигатели в мире

Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что россияне обладают "первоклассным ракетостроением", а версия "Ангара" для многоразового применения должна быть потрясающей.

Так предприниматель прокомментировал материал Аrs Technica, в котором журналисты утверждают, что новые аппараты Dragon производства SpaceX якобы превосходят российские "Союзы".

Хвалебную оценку инженеров из России, которую дал Маск, прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в той же соцсети.

"Ну здесь с Илоном не поспоришь",

– цитирует Рогозина, чья страница временно закрыта, агентство РИА Новости.

Беспилотный корабль Dragon-2 пристыковался к МКС 3 марта, в воскресенье. В пятницу он приводнится в Атлантическом океане.