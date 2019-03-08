Маск восхитился российской ракетой-носителем "Ангара"

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Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что россияне обладают "первоклассным ракетостроением", а версия "Ангара" для многоразового применения должна быть потрясающей.
Так предприниматель прокомментировал материал Аrs Technica, в котором журналисты утверждают, что новые аппараты Dragon производства SpaceX якобы превосходят российские "Союзы".
Хвалебную оценку инженеров из России, которую дал Маск, прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в той же соцсети.
"Ну здесь с Илоном не поспоришь",
– цитирует Рогозина, чья страница временно закрыта, агентство РИА Новости.
Беспилотный корабль Dragon-2 пристыковался к МКС 3 марта, в воскресенье. В пятницу он приводнится в Атлантическом океане.
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