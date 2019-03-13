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В NASA назвали дату конца света

Фото: www.globallookpress.com
Астрономы рассчитали точный срок апокалипсиса

Телескоп Hubble сфотографировал столкновение двух галактик в созвездии Геркулеса, находящихся на расстоянии 230 млн световых лет от Земли.

На сайте NASA отмечается, что эти звездные скопления были открыты в далеком 1784 г. астрономом Уильямом Гершелем, который решил, что это просто галактика странной формы. Впоследствии ученые пришли к выводу, что речь идет о двух сливающихся воедино звездных системах.

Специалисты объясняют, что сила гравитационного притяжения много лет назад начала соединять галактики друг с другом, меняя траекторию их звезд и погружая системы в хаос. При этом небесные тела двух галактик не сталкиваются друг с другом, так как расстояния между звездами слишком велики по сравнению с их размерами.

В NASA предупредили, что с течением времени та же печальная участь ждет и Млечный путь – наша Галактика столкнется со своей соседкой из созвездия Андромеды. Справедливости ради надо заметить, что произойдет это еще очень нескоро – через 4 млрд лет.

Валентина МАЙОРОВА
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