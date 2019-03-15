Захарова накинулась на американцев за "звездные войны"

Пора вернуться к мирному освоению космоса, считают в Москве

Целенаправленные шаги Вашингтона по подготовке к размещению оружия в космосе являются проявлением крайней безответственности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, раскритиковав намерение США закупить космические платформы, предназначенные для выполнения стратегических задач.



"Предпринятые США в последнее время шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе по созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам",

– заявила на брифинге в Москве официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова (цитируется по ТАСС).

Дипломат выразила надежду "на скорый запуск переговоров по данному вопросу на конференции по разоружению в рамках контекста поддержания международной безопасности и стратегической стабильности". Данное мероприятие пройдет 20 марта в Женеве. В нем, как ожидается, примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Накануне стало известно о том, что Военно-воздушные силы США собираются приобрести специальные орбитальные платформы, предназначенные для выполнения стратегических задач в космическом пространстве. Они будут использоваться для размещения спутников для нужд Развитой стратегической системы SATCOM (ESS), спутников предупреждения о пусках ракет (OPIR), навигационных спутников (GPS) и спутников для обнаружения ядерных взрывов. Об этом говорится в тендере, размещенном на сайте Центра ракетно-космических систем.

"Космос стал предметом соперничества и ареной военного противостояния. Равные по силам соперники бросают вызов превосходству США в космосе. Военно-космическому комплексу США необходимо вернуть себе преимущество", – отмечалось в сообщении центра.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп поручил Пентагону заняться созданием космической армии. Президентский проект военного бюджета США на 2020 г. предусматривает выделение средств на создание космических сил как шестого рода войск.