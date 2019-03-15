Звездная активность озадачила астрономов

После 10 лет молчания в глубинах космоса пробудилось одно из самых загадочных небесных тел.

Нейтронная звезда – магнетар XTE J1810–197 – отправила радиосигналы, которые зафиксировали астрофизики британского Университета Манчестера и немецкого Радиоастрономического института имени Макса Планка.

Магнетарами называются необычные "мертвые" звезды, обладающие необыкновенно сильным магнитным полем – в квадриллион раз превышающим силу магнитного поля Земли. Ученые смогли обнаружить во вселенной всего лишь 23 таких объекта, отмечает Science Alert.

При этом XTE J1810-197 отличается от большинства магнетаров – только эта звезда вместе с тремя своими "собратьями" излучает радиоволны. В 2008 г. XTE J1810–197 внезапно "замолчала", однако теперь пробудилась вновь. Интересно, что ритм ее радиоволн отличается от тех, что был зафиксирован декадой ранее.

Неизвестно, что является причиной формирования мощного поля вокруг магнетара. Ученые предполагают, что такого рода объекты появляются, когда нейтронная звезда начинает превращаться в пульсар.

Астрономы считают, что дальнейшие наблюдения могут помочь разгадать тайну загадочных звездных "радиостанций".