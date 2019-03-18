Объект приблизится к планете на огромной скорости

К Земле летит крупный астероид EA2. Об этом говорится на сайте NASA.

Отмечается, что диаметр объекта составляет около 30 метров, а скорость его полета достигает 5 км/с. К счастью, землянам он не угрожает. Астероид, по заверениям ученых, пролетит примерно в 306 тысячах километров от планеты, что на 80 тысяч ближе, чем Луна.

Астрономы следили за небесным телом с 9 марта 2019 года. При этом специалисты не отнесли EA2 к опасным астероидам, передает телеканал "360".

По прогнозам ученых, в следующий раз объект приблизится к Земле в феврале 2029 года, однако пролетит на более далеком расстоянии, чем в этом году.