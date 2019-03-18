В Египте нашли мумию пришельца

Может ли находка иметь земное происхождение, только предстоит выяснить

При раскопках в Египте археологи нашли гробницу с многочисленными мумиями, но одна из них сильно отличалась от других. Изображение лица больше похоже на инопланетное существо, чем на человека. Находка сильно поразила исследователей, так как египтяне всегда рисовали лица очень натуралистично.



Эксперты установили. Что гробница была захоронена приблизительно в 323 году до нашей эры. Теперь им предстоит выяснить, человек или инопланетянин лежал внутри. Ответ подскажет подробная ДНК экспертиза – об этом сообщает издание Alien star.

Уфологи найденной мумии очень рады. По одной из их гипотез, древние египтяне получали информацию и технологии от внеземных цивилизаций. Так, на стенах гробниц часто изображались необычные летательные аппараты и другие конструкции.

Телеканал "Мир 24" сообщает, что делать вывод о внеземном происхождении пока рано: гуманоид может быть розыгрышем шутников, так как гробницу могли вскрывать ранее, чтобы забрать сокровища.

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