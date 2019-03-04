Оумуамуа – в космосе появилась новая Нибиру

Нибиру
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Ученым удалось случайно заснять объект неизвестного
происхождения, по данным VladTime.ru, он может захватить Землю уже
через 4 дня.
Космическую аномалию обнаружил ученый, который теперь пытается вычислить траекторию ее полета. Данный таинственный объект уже получил у астрономов название "Оумуамуа". По словам его первооткрывателя, для него характерна необычная траектория, отличающаяся от траектории комет или астероидов, – у объекта отсутствуют сопровождающие обычно кометы следы космических газов.
Еще один удивительный факт– отклонения от рассчитанной траектории полета. Объект движется по наиболее выгодному курсу, возможно, им кто-то управляет.
Говорить о противоестественном происхождении космического тела еще рано. Уфологи уже начали искать связь объекта с инопланетянами. По первому предположению, это разведывательный корабль внеземной цивилизации Нибиру.
Напомним, что уфологи предсказали конец света 8 марта.
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