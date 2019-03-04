Оумуамуа – в космосе появилась новая Нибиру

Уфологи считают, что космическая аномалия грозит Земле

Ученым удалось случайно заснять объект неизвестного происхождения, по данным VladTime.ru, он может захватить Землю уже через 4 дня.



Космическую аномалию обнаружил ученый, который теперь пытается вычислить траекторию ее полета. Данный таинственный объект уже получил у астрономов название "Оумуамуа". По словам его первооткрывателя, для него характерна необычная траектория, отличающаяся от траектории комет или астероидов, – у объекта отсутствуют сопровождающие обычно кометы следы космических газов.

Еще один удивительный факт– отклонения от рассчитанной траектории полета. Объект движется по наиболее выгодному курсу, возможно, им кто-то управляет.

Говорить о противоестественном происхождении космического тела еще рано. Уфологи уже начали искать связь объекта с инопланетянами. По первому предположению, это разведывательный корабль внеземной цивилизации Нибиру.

Напомним, что уфологи предсказали конец света 8 марта.