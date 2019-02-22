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Последний праздник: Нибиру максимально приблизилась к Земле

Фото: pixabay.com
Космический корабль с рептилоидами высадится 23 февраля

Устрашающая планета Нибиру, описанная еще древними шумерами, грозит нашей планете целые тысячелетия. Но только сейчас инопланетяне решили высадиться на Земле.

Утверждается, что Нибиру – это огромный космический корабль, так называемая "Звезда смерти" с рептилоидами на борту. Передвигается этот транспорт якобы под действием топлива из золота – именно это полезное ископаемое является целью прибытия на Землю.

Конспирологи считают, что нападение случится 23 февраля, в День защитника Отечества. Но уже сейчас видеть надвигающуюся планету могут жители Австралии и Восточной части России. Но опасаться больше всего стоит Европе и Западной части нашей страны – именно здесь в 12 часов ночи начнется нападение. Инопланетяне будут приземляться на планету на ультразвуковых летающих тарелках, тогда как Нибиру будет находиться на безопасном расстоянии.

Дарья ПЕТРОВА
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