Последний праздник: Нибиру максимально приблизилась к Земле

Нибиру
- Пришельцы с Нибиру отберут у людей Землю
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
Устрашающая планета Нибиру, описанная еще древними шумерами,
грозит нашей планете целые тысячелетия. Но только сейчас инопланетяне решили
высадиться на Земле.
Утверждается, что Нибиру – это огромный космический корабль, так называемая "Звезда смерти" с рептилоидами на борту. Передвигается этот транспорт якобы под действием топлива из золота – именно это полезное ископаемое является целью прибытия на Землю.
Конспирологи считают, что нападение случится 23 февраля, в День защитника Отечества. Но уже сейчас видеть надвигающуюся планету могут жители Австралии и Восточной части России. Но опасаться больше всего стоит Европе и Западной части нашей страны – именно здесь в 12 часов ночи начнется нападение. Инопланетяне будут приземляться на планету на ультразвуковых летающих тарелках, тогда как Нибиру будет находиться на безопасном расстоянии.
Нашим солдатам приходилось буквально ценой собственной жизни набираться боевого опыта