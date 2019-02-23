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Нибиру устроит на Земле кровавую баню

Фото: www.globallookpress.com
Изменения в магнитном поле нашей планеты приведут к катастрофе

По Сети разлетелось фото из космоса, на котором, как говорят уфологии, видно "Звезду смерти", заслонившую Луну. Конспирологи утверждают, что Нибиру наконец приблизилась к Земле на опасное расстояние, из-за чего начались массовые извержения вулканов.

Так, например, на Сицилии проснулась знаменитая Этна. Из-за этих природных явлений разреживается атмосфера нашей планеты, что в конечном итоге приведет к нехватке кислорода. Обилие пепла не только лишит человечество возможности дышать, но и закроет Солнце так, что наблюдать его будет невозможно.

К слову, уфологии, как сообщает портал VistaNews, выяснили, что Земля и Луна когда-то были спутниками Нибиру. Сейчас "Звезда смерти", вернувшись к этим небесным телам по своей цикличной траектории, вновь притянет их к себе, спровоцировав конец света. 

Полина ИВАНОВА
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