Пришельцы с Нибиру отберут у людей Землю

Прекрасная половина человечества останется без мужской поддержки из-за войны

В последнее время уфологи спорят о том, как и когда "Звезда смерти" уничтожит Землю, столкнется ли с ней или начнет свою смертельную атаку, в таком случае возникает вопрос, какое полушарие находится в зоне риска. Однако в Сети появилась новая теория о том, что инопланетяне планируют сохранить нашу планету, но как минимум поработить людей.

Конспирологи уверены, что Нибиру так медленно приближается к Земле, потому что планирует начать войну. И мужчинам придется уйти на фронт уже 23 февраля 2019-го. Поэтому Международный женский день представительницы прекрасной половины человечества будут праздновать без своих вторых половин.

Как передает портал Vladtime, женщинам не стоит грустить, ведь радость в жизни приносят не только любовные отношения. Слабому полу нужно развлечься, выбрав тот досуг, который по душе. Можно, например, позволить себе десерт, сходить в театр или музей, почитать увлекательную книгу, устроить шопинг и даже поработать. Так, творческие личности смогут выразить свои переживания в новых произведениях искусства. Главное – запастись терпением, потому что война с гуманоидами, которые пока таятся на дне Бермудского треугольника, рано или поздно закончится.