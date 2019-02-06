Человечество обречено: Нибиру устроит на Земле ядерную зиму

Конец света произойдет в ночь на 14 февраля

Уфологи продолжают строить теории о том, когда загадочная "Звезда смерти" уничтожит нашу планету. Недавно канадские конспирологи расшифровали послание из космоса, которое зафиксировали британские астрономы, и выяснили, что инопланетяне готовятся атаковать людей накануне Дня святого Валентина.

Очевидцы по всему миру рассказывают в соцсетях о том, что наблюдают в небе "маленькую яркую точку". Уфологи уверены, что массовые сообщения о втором Солнце свидетельствуют о том, что апокалипсис неминуем – планета Х подошла к нашей уже слишком близко, но ей необходима еще неделя для того, чтобы пересечь орбиту Земли. Ждать лета и солнечного затмения, чтобы скрыть следы своего преступления, инопланетяне, похоже, не станут.

Опасения конспирологов, как отмечает портал VistaNews, подтверждает послание жителей Нибиру, которое удалось понять с помощью "азбуки" из древних записей шумеров. Оказалось, что пришельцы предупредили человечество о том, что обрушат на Землю 60 ядерных бомб, мощность каждой из которых составит 350 килотонн в тротиловом эквиваленте.

От этих разрушительных ударов не смогут спасти даже бункеры, находящиеся на глубине 1,5 километра. За несколько часов на нашей планете погибнет все живое. Ученые надеются, что им удастся отправить ответное послание ануннакам, чтобы предотвратить катастрофу.