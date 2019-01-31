Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру

Ученые зафиксировали опасного гостя на краю Солнечной системы

Специалисты национальной астрономической обсерватории в Японии стали свидетелями рождения новой планеты, которая может оказаться еще более опасной, чем Нибиру.

Новорожденная планета затаилась на краю Солнечной системы, и некоторые уфологи считают, что планета готова к атаке, пишет "Диалог". Появление этого космического тела было предсказано еще 70 лет назад. Радиус объекта – 1,3 километра. Такие небесные тела являются промежуточным звеном между скоплениями пыли и льда и полноценными планетами. Примечательно, что ранее подобных зародышей планет в Солнечной системе астрономами выявлено не было, сообщает Phys.org.

"Нибиру №2" ученые обнаружили в области за орбитой Нептуна, расположенного дальше всех от Солнца, в поясе Эджворта-Койпера. Открытие новой планеты позволило подтвердить версию о том, что на раннем этапе появляется остов будущего небесного тела, который постепенно превращается в полноценную планету.

Отметим, загадочная планета Нибиру продолжает пугать весь мир. Однако, как сообщалось ранее, у человечества появился шанс избежать катастрофы. По словам очевидцев, в небе над США они увидели яркую вспышку с последующей взрывной волной. Уфологи уверены, что NASA с помощью секретного оружия выстрелило по загадочной планете Х.