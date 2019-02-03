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Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео

Фото: pixabay.com
продолжениеНибиру погубит Землю: в небе разглядели знак конца света
Звезда смерти вызвала переполох в США

Потенциальную угрозу для человечества разглядели за странными облаками.

Очевидцы в США сняли на видео это устрашающее явление. Уфологи не оставили без внимания шокирующие кадры и после изучения заявили, что на кадрах, скорее всего, попал портал, которым пользуются пришельцы для визитов на Землю.

Ранее некоторые эксперты заявили, что шансы спастись, когда Нибиру достигнет нашей планеты, будут только у тех, кто находится в Израиле, напоминает Vistanews.

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Публикация от dorothy iam9 🕉 iamAriesBorN♈ (@dorandkhokho)

Кристина ЧЕРНИКОВА
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