Нибиру погубит Землю: в небе разглядели знак конца света

Астрономическое явление предупреждает об Армагедддоне

Зловещая планета Х ненадолго ушла с радаров уфологов – конец света может наступить менее, чем через полгода.

Полное солнечное затмение, которое произойдет 2 июля, может стать последним астрономическим событием для человечества, предупреждает Vista News. По мнению британского конспиролога Дэвида Мида, июльское затмение притянет к нашей планете убийственную Звезду Смерти, о которой пророчествовали еще древние шумеры.

Впрочем, для обоснования своих предсказаний Мид обращается к Ветхому Завету, к книге пророка Исайи. И хотя нигде в Библии не говорится о точных сроках конца света – более того, подчеркивается, что дата Судного дня неизвестна – конспиролога это совершенно не смущает. Мид считает, что летнее затмение – несомненный знак прихода Нибиру, которая на всех парах летит к Земле, неся гибель человечеству.

И Мид отнюдь не единственный человек, обреченно ожидающий конца света. Множество уфологов, ссылаясь на священные книги разных религий, говорят о том, что Армагеддон непременно наступит в 2019 году, и что роковое затмение доказывает это самым ясным образом.

В этом году увидеть полное солнечное затмение можно будет в Чили, Аргентине и юго-восточной части Тихого океана.