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Нибиру потопит Курильские острова

Фото: pixabay.com
продолжениеРазоблачены мифы о планете Нибиру
Архипелаг может уйти под воду через три года

Уфологи, верящие в существование планеты-убийцы, убеждены, что она утопит Курилы, словно Атлантиду. А способствовать такому развитию событий будет глобальное потепление.

Так, повышение температуры приведет к увеличению объема воды в океане, который окружает Курильские острова. Учитывая то, с какой частотой мистическая Нибиру якобы провоцирует цунами и землетрясения в Японии, последствия могут коснуться и российских островов, передает VistaNews.

Согласно древним источникам, именно "Звезда смерти" повлияла на повышение уровня воды, что привело к гибели целой цивилизации. Атлантида оказалась полностью затопленной за один день, и Курильские острова может постичь столь же плачевная участь. Также ученые-уфологи уверены, что перед этим под водой окажется Япония.

Так что, если верить конспирологическим версиям, Нибиру может досрочно "урегулировать" спор между Россией и Японией о принадлежности Курильских островов.

Приближение загадочной планеты Нибиру продолжает пугать весь мир. Однако, как сообщалось ранее, у человечества появился шанс избежать катастрофы. Очевидцы рассказали, что в небе над США увидели яркую вспышку с последующей взрывной волной. Уфологи уверены, что NASA с помощью секретного оружия выстрелило по загадочной планете Х.

Но проверить это не представляется возможным. Ведь никаких официальных данных и достоверных фактов о существовании Нибиру до сих пор нет.

Людмила ФОКАНОВА
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