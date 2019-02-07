Надежда умерла: провидица увидела страшный сон с Нибиру

Американка прославилась тем, что предсказала победу Дональда Трампа на выборах. И сделала новое заявление

В последнее время регулярно раздаются голоса уфологов о том, что Земля будет неизбежно уничтожена загадочной планетой-убийцей Нибиру, но постоянные просчеты "экспертов" уже заставляют скептически относиться к этой угрозе. Однако к ним неожиданно присоединилась известная американская предсказательница Хизер Спрага, чье заявление стоит воспринимать всерьез.

Дело в том, что Спрага оказалась одной из немногих в мире, кто предвидел победу Дональда Трампа на президентских выборах США в 2016 году. С учетом того, насколько мизерные шансы нынешнему главе Белого дома тогда отводили многочисленные политологи, прорицательница заслуживает доверия. Она тогда призналась, что о победе Трампа узнала из собственного сна.

А недавно американке приснилась зловещая красная планета, которая на всех парах несется к Земле. Сон был настолько четким, что сомнений у женщины не было – он вещий. А планета звалась Нибиру – именно это имя нашептал ей во сне странный голос, пишет "ВладТайм".