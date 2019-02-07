Устраняют свидетелей: NASA скрывают знания о Нибиру от людей

За рассказ о таинственной планете ее первооткрыватель поплатился жизнью

Многочисленные исследования уфологов о Нибиру наконец-то заставили и серьезных ученых высказаться о существовании планеты Х, населенной аннунаками – богами пантеона древних шумеров.

Еще в далеком 1991 г. американский астроном Роберт Харрингтон заметил странный космический объект, направлявшийся к Солнечной системе. Он вычислил, что планета Х находится на расстоянии 50 млрд миль, что в 3 раза больше дистанции между Нептуном и Солнцем. При этом, по мнению Харрингтона, когда небесное тело приблизится к Солнцу, гравитационное поле Земли притянет Нибиру к себе. Вскоре после своего открытия астроном погиб, и конспирологи уверены, что за гибель ученого несет ответственность NASA.



Некоторые астрономы и сейчас считают, что за поясом Койпера – скоплением астероидов за орбитой Нептуна – скрывается массивный космический объект. Другие ученые напоминают, что планету Х открыли в 1984 г. и она находится в созвездии Змееносца.

По словам астрофизиков, Нибиру представляет собой огромный газовый шар размером почти с Юпитер. Температура поверхности далекой планеты равна 1 тыс. градусов Цельсия. В начале 1990-х NASA подтвердило открытие далекого космического объекта, однако не стало называть его планетой, а определило его как "межзвездное облако" – раскаленный астрономический объект, испускающий инфракрасное излучение.

Конспирологи же уверяют, что Нибиру уже стоит на пороге Солнечной системы и не раз уже грозила нашей планете, о чем знали шумеры. Они предупреждают, что нынешнее пришествие "Звезды смерти" принесет гибель всему человечеству, сообщает Canadian Homesteading.