Нибиру готовит людей к новой великой эре

Стихийные бедствия, которые происходят на Земле в последнее время, неслучайны

Загадочная "Звезда смерти", о тайных замыслах которой конспирологи не устают спорить, вызывает на цунами, ураганы и извержения вулканов, с конкретной целью. Нибиру, по словам израильского уфолога Юваль Овадия, уничтожает все то, что создал человек, ради спасения жизни на нашей планете.

Оказывается, про Нибиру говорится не только в шумерских хрониках, но и в библейском пророчестве Валаама. Согласно этим данным и эзотерическим еврейским источникам, когда планета Х завершит свой план, единственным безопасным местом на Земле будет Израиль.

Несмотря на то, что последние несколько столетий эта страна была опустошенной, сейчас там появился райский сад. Именно улучшавшаяся жизнь израильтян указывает на то, что совсем скоро человечество ждут глобальные перемены.

Американский пастор Пол Бегли, как сообщает издание The Sun, согласен с израильским уфологом. Он уверен, что 3600 лет назад Нибиру уже спасла человечество – она проходила мимо Земли и спровоцировала хаос в Египте.

Пастор также считает, что далеко за Плутоном прячется огромная карликовая звезда или планета, то есть "Звезда смерти". Конспиролог утверждает, что ученые не могут доказать существование Нибиру, потому что она находится на таком большом расстоянии от Солнечной системы, что свет от нее не отражается.