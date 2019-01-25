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Разоблачены мифы о планете Нибиру

Фото: pixabay.com
продолжениеНибиру готовит людей к новой великой эре
Названы явления, которые выдают за атаку Планеты Х

В последнее время человечество все чаще пугают "Звездой смерти": якобы, Земле грозит Армагеддон из-за загадочной и коварной Нибиру. Уфологи зачастую выдают природные явления за атаку планеты Х.

Первый – это оптический феномен под названием гало. Это светящееся вокруг источника света кольцо, вызвано кристаллами в перистых облаках. Уфологи же говорят, что наиболее яркие точки на границах гало – это спутники Нибиру, передает VistaNews.

Еще одно чудо природы – двойное Солнце. Специалисты объясняют это физическое явление тем, что это Нибиру собирается уничтожить Солнце. А на самом деле, наша звезда просто отразилась в атмосферных кристаллах льда. Этот эффект очень схож с гало.

Кроме того, извержения вулканов, землетрясения и цунами случались в истории нашей планеты несчетное количество раз, но теперь их связывают с приближение загадочной планеты. 

Однако, стоит подчеркнуть, что в космосе происходит множество явлений, которые наука пока не может объяснить и, возможно, что Нибиру действительно существует.

Людмила ФОКАНОВА
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