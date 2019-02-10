Тайна открыта: на дне Бермудского треугольника нашли затонувший город

Под водой скрываются следы цивилизации

Бермудский треугольник волнует уфологов и ученых уже несколько десятилетий. Никто так и не может разгадать тайны этого места. Однако один из специалистов утверждает, что он нашел на дне город с пирамидами.

По его словам, это находка может быть древним городом инопланетян, которые якобы прибыли на планету 13 тысяч лет назад. Существует даже невероятная версия: пришельцы поделили Землю с людьми. По "договору" гуманоидам досталась водная часть, передает VistaNews.

Ученые очень скептически относятся к подобной информации и не воспринимают ее всерьез. Однако пока ни один специалист не может ответить, какую тайну скрывает Бермудский треугольник и почему в нем пропадает техника и люди.