Тайна открыта: на дне Бермудского треугольника нашли затонувший город

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Бермудский треугольник волнует уфологов и ученых уже несколько десятилетий. Никто так и не может разгадать тайны этого места. Однако один из специалистов утверждает, что он нашел на дне город с пирамидами.
По его словам, это находка может быть древним городом инопланетян, которые якобы прибыли на планету 13 тысяч лет назад. Существует даже невероятная версия: пришельцы поделили Землю с людьми. По "договору" гуманоидам досталась водная часть, передает VistaNews.
Ученые очень скептически относятся к подобной информации и не воспринимают ее всерьез. Однако пока ни один специалист не может ответить, какую тайну скрывает Бермудский треугольник и почему в нем пропадает техника и люди.
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