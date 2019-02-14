Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом

Планета Х грозит новой опасностью

Загадочная и опасная планета Нибиру описанная еще древними шумерами, продолжает приближаться к Земле. Хотя уфологи не раз предупреждали о том, что она столкнется с Землей и уничтожит все человечество разом, похоже, катастрофа будет совсем другого рода.

Американские конспирологи пришли к выводу, что на самом деле планета X подпитывается от энергетического поля земли, и ей вовсе не нужно уничтожать Землю, сообщает Vista News.

"Для чего ей необходима колоссальная сила мы пока не выяснили. Но понятно одно, столкновение с Землей не входит в планы "планеты – убийцы",

– заявили они.

Однако все не так радужно, как хотелось бы. Дело в том, что последствия энергетического удара планеты Х будут ужасными, предупреждают уфологи: гравитационные волны таинственной планеты подрывают психическое здоровье людей.

Исследование, проведенное в январе этого года, показало, что при приближении Нибиру к Земле, миллионы людей по всему миру обратились в медицинские учреждения, жалуясь на депрессию и угнетенное состояние. Сильные головные боли, помутнение сознания, необъяснимая агрессия и частичная потеря памяти – вот знаки приближения Нибиру, считают эксперты. Кроме того, приближение планеты Х вызвало огромное количество природных и техногенных катастроф со смертельным исходом.