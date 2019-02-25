Влияние таинственной планеты вызвало сильнейший катаклизм

Мощный ураган обрушился в конце прошлой недели на побережья Италии и Хорватии – в Адриатическом море разыгрался сильный шторм, местами начались лесные пожары.

По мнению уфологов, за разгул стихии несет ответственность коварная Нибиру – именно ее гравитационное поле вызвало сильнейшие ветры и нанесло сокрушительный удар по Европе. Не обошлось и без человеческих жертв – в области Лацио погибли 4 человека, десятки пострадали, сообщает RAI. С лесными пожарами борются более 1,5 тыс. человек. Ураган в Италии некоторые конспирологи уже назвали предвестником Апокалипсиса, отмечает Vista News.

Эксперты подчеркивают, что в последнее время на Земле происходит все больше природных катастроф, которые выходят за рамки "нормальности". К примеру, за сотни километров от тектонических разломов случаются землетрясения, снег выпадает в пустынях или в низких широтах, даже вулканы вместо магмы изливают вонючую жижу.

При этом геологи предупреждают, что новое извержение Везувия способно утопить в пепле и ядовитых парах всю Европу и вызвать необратимые климатические изменения – Солнце скроется за тучами пепла, а все человечество просто вымерзнет.