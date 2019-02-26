Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян

Жительница Пскова едва не умерла после встречи с аннунаком

Семейная пара, возвращаясь домой поздно вечером, стала жертвой нападения инопланетянина, как утверждают супруги. Гуманоид якобы впился ртом женщине в руку и начал выкачивать из нее кровь. В результате пострадавшую с трудом откачали врачи в местной больнице.

По словам испуганной псковички, "зеленая тварь", чтобы подпитать свои силы, высосала из нее около литра крови, в результате чего она могла скончаться. Женщина считает, что пришельцы с планеты Х давно орудуют на Земле и "пожирают все живое", чтобы не умереть. Россиянка в ужасе от этого, она уверена, что правительственные структуры и специалисты NASA знают об атаках инопланетян в нашей стране и бездействуют, чтобы не сеять панику.

Пострадавшая отметила, что люди уже не смогут себя спасти от преступников из другого мира, так как те настоящие оборотни и способны принимать человеческий облик. Как передает портал VistaNews, рассказ жительницы Пскова подтверждает ее шокированный муж, который вызвал потерявшей сознание супруге "скорую помощь". Похоже, пришельцы с Нибиру все-таки вражески настроены против человечества.