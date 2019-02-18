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Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света

Фото: pixabay.com
Еще один космический объект несется к Земле, чтобы убить все живое

Пока одни конспирологи строят теории о том, когда планета Х уничтожит человечество, других беспокоят массовые сообщения интернет-пользователей в соцсетях о странном закате в Крыму, во время которого небо окрасилось в неестественные фиолетовые цвета. Уфологи пришли к выводу, что небесное тело под названием Немезида едва не спалила полуостров.

Сначала специалисты заинтересовались этим аномальным свечением еще и из-за того, что его наблюдали не только крымчане, но и жители Литвы. А в итоге оказалось, что странный закат озарял многие страны Европы. Считается, что каждые 26 млн лет Немизида приближается к Солнцу, проходя мимо Земли. Из-за этого на нашей планете каждый раз погибает все живое. Палеонтологи полагают, что очередное вымирание всех существ произойдет совсем скоро – ведь Немизида, которая начала свой новый путь к Земле, показала, что апокалипсис начнется с Крыма, но разошлась и едва его не сожгла.  

Конспирологи утверждают, что крымчане и литовцы увидели свечение именно этой "Звезды смерти", а не Нибиру. Как передает портал VistaNews, все дело в том, что в последнее время в небе все чаще можно наблюдать второе Солнце. По словам уфологов, это не может быть влияние планеты Х, потому что она якобы находится в другой стороне. К тому же доказательств существования Нибиру до сих пор нет. 

Полина ИВАНОВА
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