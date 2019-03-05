Корабль с Нибиру рухнул в Антарктиде

Под вечными льдами скрываются страшные тайны

Неутомимые уфологи-энтузиасты при помощи популярного интернет-сервиса нашли на территории Южного континента удивительное явление.

Эксперты-конспирологи считают, что в антарктических льдах затерялись обломки огромного космического корабля величиной с 12-этажный дом – высотой более 30 метров. Летающая тарелка, по мнению знатоков, сделана из неизвестного землянам металла, отмечает VistaNews.

Судьба экипажа космического корабля пришельцев была печальной, отмечают уфологи. Инопланетяне погибли в Антарктиде из-за холода, так как не смогли вернуться на родину – таинственную планету Нибиру. С предположениями уфологов согласуются и недавние находки археологов, обнаруживших во льдах самого южного материка неизвестные и трудно опознаваемые останки. Группа ученых под руководством Дамиана Уотерса нашла скелеты человекоподобного вида, но с удлиненными черепами, не похожими на человеческие.

Эксперты затрудняются ответить, откуда взялись такие останки на континенте, на котором люди никогда не жили постоянно. Возможно, найденные окаменелости действительно принадлежат экипажу инопланетного корабля, прилетевшему с далекой звезды.