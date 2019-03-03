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Армагеддон близко: всадниками Апокалипсиса оказались пришельцы с Нибиру

Фото: www.globallookpress.com
Инопланетяне готовятся уничтожить людей

Конспирологи расшифровали древние манускрипты, в которых говорится о том, что вершители человеческих судеб отправят людей в ад 8 марта. При этом упоминаемые в Библии четверо всадников Апокалипсиса, на самом деле, сойдут на Землю с планеты Х.

Уфологи уверены, что гибель человечества неминуема еще и из-за того, что, по данным телескопов, "Звезда смерти" уже находится в пределах Солнечной системы, около небесных тел МакеМаке и Эриды.

Как передает портал VistaNews, пришельцы с планеты Х планируют отобрать Землю, чтобы на ней жить, но для этого убьют людей. 

Полина ИВАНОВА
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