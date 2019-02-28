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Катастрофа на 8 марта: космическая радиация убьет всех на Земле

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь
Человечество может не пережить Международный женский день

На этот раз дело не в загадочной Нибиру, опасность связана с быстрорастущей озоновой дырой, из-за которой население Земли может превратиться в обугленные головешки, пишут VistaNews.

Дата события с праздником не связана, научные сотрудники опираются только на математические расчеты. Сделаны они были с помощью устройства LZT-1455-08. Оно способно проводить радиоэлектронный анализ земной атмосферы. Согласно полученным данным, последние десятки лет озоновый слой Земли истончается, это приводит к усилению космической радиации на поверхности планеты.

Исследователи уверяют, что они не профаны, предсказывающие гибель Земли от Нибиру, их данные получены с помощью серьезной техники.

"Огромная озоновая дыра над Европой и частично Азией продолжает расти и истончаться по непонятным причинам. Такая скорость не может объясниться газовыми выхлопами в атмосферу, явление скорее стихийное или же не ясного пока внешнего воздействия. Одно можно сказать точно – Нибиру совершенно ни при чем, выбросьте из головы этот идиотский миф", – утверждает один из ученых.

По словам исследователей, если динамика роста дыры сохранится, 8 марта может просто сжечь Европу и часть Азии. Жить при таком облучении будет невозможно: в зависимости от интенсивности излучения человек способен прожить в такой среде от нескольких часов до нескольких минут. 

Дарья ПЕТРОВА
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