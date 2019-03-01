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Жить осталось неделю: Землю затянет в черную дыру

Фото: www.globallookpress.com
В течение 7 дней Солнечная система будет уничтожена

Устрашающая Нибиру на этот раз грозит не только Земле, но и всем остальным планетам. Независимый эксперт уверен: корабль с рептилоидами утянет космические объекты за собой из-за сближения с Солнцем 8 марта, но реальных доказательств приближающейся угрозы пока не появилось. 

Известно, что Нибиру несет в себе огромный запас антиматерии – это малоизученное вещество, не поддающееся законам физики. Из-за этого вещества планета может резко менять скорость и направление движения – такие маневры угрожают Земле.

Текущая траектория планеты-корабля говорит о том, что через 7 дней планета пойдет на критическое сближение со светилом – это станет опасным для всей Солнечной системы. Таящаяся антиматерия из-за солнечного влияния может прийти в движение, что приведет к образованию огромной черной дыры. Именно в нее сначала затянет Солнце, а потом и остальные планеты, – так предполагает исследователь.

Что находится по ту сторону черной дыры, ученым точно не известно, но очевидно, что мир по ту сторону окажется совершенно иным. Всем землянам удастся это увидеть, утверждает VistaNews.

Ранее "Утру" сообщали о подарках, которые преподнесет Нибиру к 8 марта. 

Дарья ПЕТРОВА
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