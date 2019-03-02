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Нибиру столкнет Марс с Землей

Фото: pixabay.com
Наша планета изменит свою орбиту

Уфологи утверждают, что в скором времени таинственная Нибиру приблизится к Марсу, отчего Красная планета врежется в Землю и изменит ее орбиту.

Отмечается, что якобы пришельцам нужны металлы внутри нашей планеты и такими действиями они рассчитывают их заполучить. Специалисты уверяют, что Нибиру уже влияет на Марс, меняя ее гравитацию.

"С каждым новым днём расстояние до Земли сокращается всё больше и уже ничто не способно остановить красного монстра", – цитирует конспиролога VistaNews.

Однако как и всегда никаких доказательств этой удивительной теории нет.

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