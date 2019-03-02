Нибиру столкнет Марс с Землей

Нибиру
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Уфологи утверждают, что в скором времени таинственная Нибиру приблизится к Марсу, отчего Красная планета врежется в Землю и изменит ее орбиту.
Отмечается, что якобы пришельцам нужны металлы внутри нашей планеты и такими действиями они рассчитывают их заполучить. Специалисты уверяют, что Нибиру уже влияет на Марс, меняя ее гравитацию.
"С каждым новым днём расстояние до Земли сокращается всё больше и уже ничто не способно остановить красного монстра", – цитирует конспиролога VistaNews.
Однако как и всегда никаких доказательств этой удивительной теории нет.
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