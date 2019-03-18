Мощнее Хиросимы: над Беринговым морем взорвался метеор

Происшествие произошло в декабре

Около берегов Камчатки, в Беринговом море 18 декабря 2018 года произошел взрыв болида мощностью в 173 килотонны. Но событие никто не заметил.



Как сообщает BBC News, Японский спутник "Химавари" зафиксировал почти вертикальный столб дыма от метеора – он вошел в атмосферу очень резко, также видна длинная тень столба.

Эксперты считают, что объект вошел в атмосферу Земли со скоростью 32 километра в секунду и взорвался на высоте 25,6 километра над поверхностью планеты. Взрыв был в 10 раз мощнее, чем в Хиросиме.

По словам специалистов NASA, разрушение этого космического объекта стало вторым по силе за последние 30 лет после челябинского метеорита. А остался незамеченным потому, что произошел над морем.

Ранее ученые рассказали о солнечных бурях, которые могут уничтожить энергосистему Земли, повредить работу спутников и самолетов.