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Мощнее Хиросимы: над Беринговым морем взорвался метеор

Фото: pixabay.com
Происшествие произошло в декабре

Около берегов Камчатки, в Беринговом море 18 декабря 2018 года  произошел взрыв болида мощностью в 173 килотонны. Но событие никто не заметил.

Как сообщает BBC News, Японский спутник "Химавари" зафиксировал почти вертикальный столб дыма от метеора – он вошел в атмосферу очень резко, также видна длинная тень столба.

Эксперты считают, что объект вошел в атмосферу Земли со скоростью 32 километра в секунду и взорвался на высоте 25,6 километра над поверхностью планеты. Взрыв был в 10 раз мощнее, чем в Хиросиме. 

По словам специалистов NASA, разрушение этого космического объекта стало вторым по силе за последние 30 лет после челябинского метеорита. А остался незамеченным потому, что произошел над морем.

Ранее ученые рассказали о солнечных бурях, которые могут уничтожить энергосистему Земли, повредить работу спутников и самолетов. 

Дарья ПЕТРОВА
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