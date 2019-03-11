Россия в безопасности: Нибиру нашла новую цель

Планета Х собирается напасть на Америку

Зловещая планета, грозившая РФ катастрофой последние насколько месяцев, похоже, отступила. Теперь Нибиру ищет новые слабые точки на поверхности, чтобы совершить нападение. Одной из них может стать США.



По сообщению VistaNews.ru, разведчики планеты Х готовят удар по Америке. Там все чаще проявляются те явления, что ранее массово наблюдались над Россией. Например, над штатом Монтана появился очередной НЛО. Он демонстративно пролетал над его территорией. Подлинность снимков уже подтверждена известными экспертами. Теперь нужно выяснить, обитают ли инопланетяне в США постоянно.

Рядом с США на океаническом дне есть целый ряд крупных тектонических разломов. При их активации, цунами сможет проникнуть вглубь континента на сотни километров, сметая всё на пути. Также там расположены семь мощнейших вулканов, демонстрирующих свою активность. Видимо, для Нибиру США показались более "лакомой" целью для атаки, чем Россия.

Ранее Утро сообщало о возможной атаке Нибиру.