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Это конец: Нибиру взорвалась

Фото: pixabay.com
Планета-убийца уничтожает Солнечную систему

Жуткое зрелище попало на фото.Конспирологи, уфологи и прочие предсказатели апокалипсиса нашли новое доказательства, что конец близок. Исследователей заинтересовало некое фото, на котором якобы видно, что Нибиру превратилась черную дыру и искажает вокруг Солнца пространство.

Теперь гибель грозит не только этой звезде, но и планетам поблизости. Страшной участи не избежит и Земля. Аномалию у Солнца сфотографировали на закате. Один из снимков сделали в Панаме, другой – в России, отмечает Vistanews.

Отметим, что зачастую снимки с доказательствами так называемой Нибиру – это фотомонтаж либо обыденные явления, которые конспирологи отчего-то принимают за вестников конца света.

Отдел информации
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