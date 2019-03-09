Это конец: Нибиру взорвалась

Нибиру
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Жуткое зрелище попало на фото.Конспирологи, уфологи и прочие предсказатели апокалипсиса нашли новое доказательства, что конец близок. Исследователей заинтересовало некое фото, на котором якобы видно, что Нибиру превратилась черную дыру и искажает вокруг Солнца пространство.
Теперь гибель грозит не только этой звезде, но и планетам поблизости. Страшной участи не избежит и Земля. Аномалию у Солнца сфотографировали на закате. Один из снимков сделали в Панаме, другой – в России, отмечает Vistanews.
Отметим, что зачастую снимки с доказательствами так называемой Нибиру – это фотомонтаж либо обыденные явления, которые конспирологи отчего-то принимают за вестников конца света.
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