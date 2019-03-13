Земля спасена: Нибиру уничтожат китайцы

Поднебесная рвется на защиту нашей планеты

Смертоносная Нибиру больше не сможет грозить человечеству: правительство КНР позаботилось о том, чтобы отвести опасность от землян.

Сейчас в Китае активно идет работа над созданием искусственного солнца и бесконечного источника энергии, работающего по принципу имитации ядерного синтеза, способного высвобождать огромное количество энергии. По такому же принципу работает и центральное светило нашей Солнечной системы. В нашем природном солнце при высвобождении энергии происходит выброс плазмы, которая достаточно быстро испаряется, отлетая от него.

Так как китайское искусственное солнце будет находиться слишком близко к нашей планете, нужно будет куда-то испарять излишек плазмы. Китайские ученые для этих целей планируют построить кольцеобразную космическую станцию, способную удержать плазму, которая может повредить Земле.

Уфологи считают, что этот амбициозный проект специалистов из Поднебесной станет ответом китайского правительства на вызов со стороны "Звезды смерти" – Нибиру, отмечает VistaNews.

Кстати, построить космическую станцию китайцы хотят уже к концу нынешнего года. Конспирологи уверены, что китайское "кольцо всевластья" может быть использовано для того, чтобы мощными потоками плазмы сжечь космический флот Нибиру, готовый вторгнуться на Землю.

Официальный Пекин хранит молчание относительно возможности использования своих космических проектов в борьбе с планетой Х, однако уфологи полагают, что истинная причина строительства искусственного солнца заключается именно в этом.