Двенадцать ударов Нибиру: конец света неминуем

Первая попытка запланирована на следующий понедельник

В нынешнем году эксперты всех мастей активно выдвигают версии о том, что вот-вот наступит апокалипсис. Уфологи, экстрасенсы и другие специалисты по паранормальным явлениям считают, что на Землю обрушатся 12 опасностей.

Причем срок первого конца света был запланирован еще на 23 февраля, однако загадочная планета Нибиру, которая на всех парах неслась к Земле, внезапно изменила свою траекторию. Уфологи пришли к выводу, что спасение нашей планеты стало делом рук инопланетян – ведь только у представителей высокоразвитой цивилизации из глубин космоса есть технологии, способные отвести сокрушительный удар "Звезды смерти".

Однако теперь Земле предстоит пережить еще 12 так называемых "покушений". По мнению конспирологов, роковой датой для человечества может стать 6 июня: именно в этот день вероятность гибели нашей планеты будет особенно велика, предупреждает портал znaj.ua.

Однако до 6 июня надо еще дожить – ведь 18 марта Нибиру может ударить снова. И великий предсказатель Мишель Нострадамус, и известный уфолог Дэвид Монтейн пророчествовали, что с 8 по 18 марта на Землю обрушатся 100 несчастий, началом которых станет парад трех планет. Скорее всего, одним из этих небесных тел является смертоносная Нибиру. Своей убийственной гравитацией планета Х атакует две других звезды, а потом обрушится на Землю.

Ну а если ничего сверхъестественного в понедельник не произойдет, остается ждать 6 июня – в этот день масштабная метеоритная атака, вызванная "Звездой смерти", уничтожит человечество, считают эксперты.

Впрочем, возможно, Землю от гибели успеют спасти китайцы, которые планируют построить искусственное Солнце и уничтожить Нибиру потоками плазмы.