Земле оставили 2 месяца: Нибиру грядет в конце апреля

Звезда Смерти превратит нашу планету в пылающий шар

Новую дату конца света предложили уфологи, внимательно изучив последние данные со спутников.

Конспирологи считают, что жизнь на Земле прекратится уже 28 апреля, сообщает Vista News. По мнению авторитетных экспертов, к нашей планете в этот день приблизится гигантское небесное тело, после чего вся Земля будет охвачена огнем.

Астероид EA9, который через несколько дней пройдёт в максимальной близости от нашей планеты, уже назвали одним из признаков грядущего апокалипсиса. Астрономы подчеркивают, что 37-метровый каменный гость не опасен для Земли, но уфологи уверены, что прилет посланца из космоса – это знак скорой гибели цивилизации.

Так, один независимый британский эксперт в области изучения паранормальных явлений объяснил, что люди – всего лишь неудавшийся эксперимент для инопланетного сверхразвитого разума. Поэтому пришельцы всего лишь закончат свой опыт и ликвидируют Землю как ненужного подопытного кролика.

Поскольку Нибиру уничтожит нашу планету с помощью огня, погибнут не только люди, но и вообще все живые существа, подчеркнул уфолог.

Пророчества о гибели Земли появляются в умах и блогах конспирологов с регулярностью, достойной лучшего применения. Ранее одни инопланетные эксперты сообщили, что конец света случится 6 июня, другие же заявили, что нашу планету спасет искусственное Солнце, которое выведут на орбиту китайцы.



