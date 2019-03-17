Астронавты NASA раскрыли правду о пришельцах с Нибиру

Космонавтам запрещали рассказывать о внеземной цивилизации

Конспирологи уже давно утверждают, что NASA скрывает огромный пласт информации об инопланетянах. Эту теорию подтвердил Кевин Барнс, один из авторов проекта Ancient Aliens. По его словам, опрошенные астронавты заявили о том, что им пришлось молчать об увиденном в космосе.

В частности ведомство всячески скрывало их показания о том, что они наблюдали НЛО. Как отмечает издание Daily Star, "путешественники" лично видели инопланетян во время своих миссий. Более того, участник "Аполлона 14" Эдгар Митчелл уверен, что известный Розуэлльский инцидент на самом деле был крушением корабля гостей из других миров. Как говорят свидетели, его коллега Базз Олдрин также рассказывал о визитах пришельцев.

А хакер Гэри Маккиннон поведал о том, что, взломав системы агентства, собрал снимки с летающими тарелками пришельцев. Однако вскоре его компьютер таинственным образом сломался.

Портал VistaNews полагает, что уже в период миссий "Аполлон" Нибиру была активна и находилась в пределах Солнечной системы. Уфологи утверждают, что астронавты говорили именно о жителях планеты Х. К тому же, неслучайно согласно преданиям шумеров, "Звезда смерти" готовится покорить Землю в ближайшее время.