Новый удар: Нибиру собирается уничтожить Дальний Восток

Уфологи уверены: после Японии она возьмется за Россию

Смертоносная планета Х атаковала префектуру Хоккайдо, а теперь ее зловещему воздействию вновь подверглась Россия – именно так считают уфологи.



Эксперты считают, что нашей стране не выжить в этой бою, так как соперник уж очень силен. Начнется нападении со смертельной тряски, ей подвергнется Дальний Восток – сообщает VistaNews.ru. По информации издания, именно Нибиру подтопила Японию, а теперь под угрозой Камчатский край.

По словам уфологов, Нибиру своим сильнейшим радиоволновым излучением в первую очередь провоцирует пробуждение подземных толчков, что может вызвать не только землетрясение, но и затопление. Япония от воздействия смертоносной планеты Нибиру страдает чаще всего: цунами смывают целые города и забирают тысячи жизней.

Уфологи уверены, что всю Россию, Планета Х не уничтожит, но сумеет потрепать Дальний Восток. Это произойдет за неделю до Пасхи, когда праздник будут отмечать католики. Праздник православных христиан может быть омрачен чредой стихийных бедствий. Отмечается, что Япония может и спастись, если основной удар Нибиру придется на Россию.