Данное явление может уничтожить человечество

Исследователи шведского университета обнаружили следы ранее неизвестной крупной геомагнитной бури.



Она была найдена после анализа ледяные кернов, извлеченных в Гренландии. Лед в них образовался в последние 100 тыс. лет. Оказалось, что в 660 году до нашей эры произошла мощная геомагнитная буря – возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием магнитосферы с солнечным ветром – сообщают Phys.org.

По словам специалистов, если бы эта геомагнитная буря произошла сейчас, то она была принесла серьезный ущерб энергосистеме, спутникам связи, самолетам и другой технике.

Ученые выяснили, что похожие события также происходили в 775 и 994 годах нашей эры. Значит, данное явление не является редким и нужно серьезнее относится к возможным рискам.

Известно, что солнечный "супершторм" 1859 года привел к геомагнитной буре. Она стала причиной сбоя телеграфной сети в Европе и США, а также яркого полярного сияния в низких широтах. В 1989-м произошло отключение электроэнергии в канадской провинции Квебек, сбои у спутниковых аппаратов, а также возникло полярное сияние вплоть до широты Мексики. В 2003 году в Мальме (Швеция) подобное явление привело к отключению электричества, также был поврежден ряд космических аппаратов.

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