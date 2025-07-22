Год без работы: сестра Фриске пожаловалась на безденежье

Год без работы: сестра Фриске пожаловалась на безденежье
Фото: соцсети
Знаменитость дала дельный совет всем россиянам в похожей ситуации

Наталья Фриске в своем блоге призналась, что на фоне навалившихся проблем со здоровьем она фактически осталась без средств к существованию. По словам артистки, уже год она сидит без работы, не имеет возможности выехать на отдых, а деньги получает только благодаря рекламе в соцсетях – это стало ее единственным заработком, который хоть как-то покрывает расходы на жизнь.

До госпитализации Наталья предпринимала попытки запустить линию собственной одежды на популярном маркетплейсе, но из-за своего состояния заниматься бизнесом сейчас она не может. 

"Финансовой подушки на такой случай у меня нет, ведь, как обычно бывает, живешь и не думаешь о завтра, о том, что с тобой может что-то случиться", – написала она на своей странице.

Фриске призвала людей заранее думать о своей финансовой безопасности и искать дополнительные источники заработка, чтобы не оказаться в такой ситуации, в которой сейчас находится она. Блогер посоветовала освоить дополнительно еще одну профессию, которой можно заниматься в удаленном формате в случае ЧП.

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