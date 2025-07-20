Певица Кэти Перри задрала платье и показала ягодицы

Певица Кэти Перри задрала платье и показала ягодицы
Фото: соцсети
Знаменитость поделилась откровенным контентом после разрыва с Орландо Блумом

Американская артистка Кэти Перри стала гостьей Недели моды в Париже. Звезда посетила модный показ бренда "Баленсиага", для которого выбрала миниатюрное черное платье и выдающимся вырезом на груди. В своих соцсетях певица показала, как собиралась на мероприятие, опубликовав откровенное фото из своего гостиничного номера.

Перри показала, как стилисты собирают ее на выход – смотрят на состояние наряда, дорабатывают прическу и макияж, добавляют аксессуары. Однако период долгих сборов, видимо, настолько утомил артистку, что она решила немного подурачиться – задрала свое платье и показала ягодицы на камеру. Этот пикантный снимок она не стала скрывать от своих поклонников, особенно учитывая, что сейчас находится в статусе свободной женщины.

Фото: соцсети

Подобный откровенный контент Кэти опубликовала на своей странице после того, как ее бывший возлюбленный спустя несколько дней после официального заявления о расставании был замечен в компании известных моделей и актрис, с которыми весело проводил досуг. Не исключено, что новые увлечения Блума ранили певицу, из-за чего теперь она старается снова начать себя вести как одиночка.

Источник: соцсети

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