Комик Ларин заявил о планах отказаться от гражданства РФ

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Блогер, стендап-комик и рэпер Дмитрий Ларин, также известный под фамилией Уткин, сообщил о намерении отказаться от российского гражданства.
Артист, проживающий за рубежом с 2021 года, пояснил, что собирается оформить отказ от российского паспорта при первой возможности. Во время рассказа о своих грандиозных планах он выразил опасения по поводу потенциальной экстрадиции в Россию.
Блогер подтвердил наличие гражданств нескольких других стран, однако не стал раскрывать подробности. По его словам, он рассматривает получение и других паспортов в целях "личной безопасности".
Ранее, в январе 2024 года, стало известно, что против беглеца могут возбудить уголовное дело за высказывания, прозвучавшие в интервью Ксении Собчак. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Тогда хохмач критиковал действия российских властей и оправдывал удары по территории России. После выхода интервью в Генпрокуратуру с жалобой обратился общественный деятель Виталий Бородин, потребовав привлечь мужчину к ответственности.
К слову, ранее стало известно, что один из сбежавших из России артистов начал выступать перед собаками.
Лидер намерен лишить украинцев возможности воровать средства из военной помощи
Военный хочет добиться разрешения на дальнобойные удары по всей стране