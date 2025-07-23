Комик Ларин заявил о планах отказаться от гражданства РФ

Артист ждет подходящую возможность

Блогер, стендап-комик и рэпер Дмитрий Ларин, также известный под фамилией Уткин, сообщил о намерении отказаться от российского гражданства.

Артист, проживающий за рубежом с 2021 года, пояснил, что собирается оформить отказ от российского паспорта при первой возможности. Во время рассказа о своих грандиозных планах он выразил опасения по поводу потенциальной экстрадиции в Россию.

Блогер подтвердил наличие гражданств нескольких других стран, однако не стал раскрывать подробности. По его словам, он рассматривает получение и других паспортов в целях "личной безопасности".

Ранее, в январе 2024 года, стало известно, что против беглеца могут возбудить уголовное дело за высказывания, прозвучавшие в интервью Ксении Собчак. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Тогда хохмач критиковал действия российских властей и оправдывал удары по территории России. После выхода интервью в Генпрокуратуру с жалобой обратился общественный деятель Виталий Бородин, потребовав привлечь мужчину к ответственности.

К слову, ранее стало известно, что один из сбежавших из России артистов начал выступать перед собаками.