Сбежавший из России артист Моргенштерн* начал выступать перед собаками

Беглец сильно нуждается в деньгах

В прессе появилась любопытная информация о том, что беглый артист Алишер Моргенштерн* согласился выступать перед братьями нашими меньшими. Он решил дать частное шоу на европейских землях в честь дня рождения чихуахуа. За это выступление он получит солидную сумму в размере 150 тысяч евро, что по текущему курсу составляет около 13,6 миллиона рублей.

Как уточняет источник, артист выступит на празднике, где будут не только сам именинник – пес, но и еще двадцать четвероногих гостей. Артист исполнит десять своих хитов, среди которых Cadillac, Aristocrat и другие популярные композиции. По плану, он также лично вынесет праздничный тортик для песика, вместе с ним задует свечи и скажет поздравительную речь.

Отмечается, что беглец дополнительно запросил у заказчиков еще десять тысяч евро на организационные расходы. Команда звезды приедет на мероприятие из ОАЭ, менеджер вылетит из Москвы, а сам музыкант – из Израиля. Для прохода исполнителя в европейском аэропорту организованы VIP-входы.

К слову, недавно артист рассказал, как обманывал фанатов.

*признан в РФ иностранным агентом