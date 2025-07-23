Бузова сообщила о смерти своей собаки Евы

Бузова сообщила о смерти члена семьи
Фото: соцсети
Артистка с трудом переживает потерю

Ольга Бузова рассказала в своих соцсетях, что ее йоркширский терьер Ева скончалась. Последние несколько дней питомец провел в больнице, находясь в плохом состоянии – животное пытались спасти врачи, но не смогли. Артистка невероятно расстроена потерей близкого члена семьи, который прожил с ней 13 лет.

"Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке... Огромный кусок сердца от меня просто оторвался", – написала знаменитость.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", собаке стало резко плохо в середине июля. У Евы обнаружили высокий уровень сахара в крови, что дало серьезные осложнения. В последние дни питомец потерял зрение и не мог самостоятельно передвигаться.

Артистка рассказывала, что постоянно была на связи с клиникой и до последнего старалась сохранять положительный настрой. Однако спасти питомца не удалось.

До этого, два года назад, Бузова потеряла еще одного животного – собаку по кличке Челси. В одном из интервью она рассказывала, что только благодаря домашним питомцам смогла перенести предательство бывшего мужа Тарасова – ее директор грозился отдать псов в питомник, если ведущая не справится с депрессией. В итоге это сработало, поскольку знаменитость невероятно любила Челси и Еву.

Источник: Telegram
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