Известный стилист Овечкин объяснил, почему не работает с Бузовой

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Известный стилист Николай Овечкин рассказал, почему отказывается работать с Ольгой Бузовой. По его словам, артистка совершенно неопытна в этом вопросе, а также не очень любит оплачивать услуги.
"Оля не платит за работу, а моя смена стоит дорого!" – отметил он.
По словам специалиста, если бы Ольга обратилась к нему с просьбой о сотрудничестве, то он рассмотрел бы предложение. Тем не менее, такой инициативы она не проявляет.
Овечкин вспомнил, что некоторое время назад он работал с Zivert, но вскоре их пути разошлись. Стилист рассказал, что певица не стала продлевать с ним контракт, в том числе, потому, что решила сотрудничать с братьями Хованскими. Его видение внешнего образа знаменитости от коллег отличается – он предпочитает делать "красивую и богатую женщину", а Илья и Никита мастера "масляного хайпа". Он пояснил, что в таких случаях на девушку надевают ультра-модные вещи, которые не отражают ее сути.
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