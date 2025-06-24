Рудковская отреагировала на странный поцелуй Бузовой и Киркорова

Она выразила надежду, что артист скоро поправится

Продюсер Яна Рудковская, которая также находилась на трибуне во время шоу Дмитрия Билана на футбольном стадионе "Динамо", высказалась о странном поцелуе Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова. Знаменитость отметила, что певец, видимо, идет на поправку, если начал активную светскую жизнь на мероприятии у своих друзей.

Напомним, на скандальном видео Бузова облизывает свой палец, после чего сует его в рот Киркорову. Так повторяется несколько раз, а затем знаменитости целуются. Народ в Сети удивили такие близкие отношения между артистами. Одни предположили, что у Ольги и Филиппа тайный роман, а другие заподозрили их в употреблении запрещенных препаратов.

"Надеюсь этот живительный поцелуй даст сил нашему другу, который идет на поправку и уже начал активную светскую жизнь с шоу своих друзей", – отметила Рудковская.

Также продюсер рассказала, что Бузова на мероприятии поздравила своего бывшего парня Даву с рождением дочки. Блогер сидел рядом ниже и также стал очевидцем странного поведения ведущей и Киркорова.