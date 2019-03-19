МКС захватили пришельцы с Нибиру

Конспирологи уверены: истинные хозяева станции - инопланетяне

Загадочная планета Нибиру, грозящая гибелью Земле, уже находится в полной боевой готовности, а конец света уже не за горами.

Уфологи считают, что пришельцы с таинственной планеты – аннунаки – захватили Международную космическую станцию, а представители земных космических служб замалчивают этот факт. Инопланетные эксперты считают, что связь МКС с Землей прервалась, и вся ситуация уже давно вышла из-под контроля.

По мнению конспирологов, корабли Dragon-2 и Starliner уже переориентированы с доставки грузов на силовую поддержку астронавтов. в пользу этого предположения служит и тот факт, что Роскосмос принял решение о стартах на МКС лишь автоматических космических аппаратов 16 или Союз-2.1а, отмечает портал znaj.ua.

Широко известный в узких альтернативных кругах уфолог Скотт Уоринг неоднократно предупреждал, что NASA специально скрывает от широкой общественности информацию о захвате МКС инопланетянами. Другие эксперты пошли еще дальше: они проанализировали поздравления с Новым годом членов космической экспедиции и пришли к выводу, что находившиеся на МКС астронавты использовали в своих выступлениях, фразы, которые не характерны для землян. К примеру, слово "праздник" было заменено словосочетанием "торжественные церемонии, поднимающие психологическое настроение нации".

Сейчас космические службы всех стран находятся в замешательстве, подчеркивают конспирологи. Никто не знает, что происходит на борту Международной космической станции, и каково будет дальнейшее развитие событий.