Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Люди станут рабами инопланетян: Нибиру готова к атаке

Фото: Пресс-служба
Конспирологи уверены, что каждый день может стать последним для свободы человечества

Ученые одного из университетов сделали открытие – Млечный Путь может скрывать миллиарды планет-странников. Эти шарообразные объекты имеют большую массу, но связаны гравитацией с другими звездами. То есть, по сути, это скоростные болиды, мчащиеся по космическому бездорожью и врезающиеся в другие планеты.

Но уфологи считают, что у землян есть шанс на спасение. С помощью математической системы можно вычислить количество таких "беспризорных" планет и вероятность их столкновения с Землей – пишет издание Science Alert.

Эксперимент показал, что порядка 350 планет покинули пределы собственной системы в течение 11 миллионов лет от момента возникновения и отправились в свободный полет. Эксперты предположили существование нескольких десятков миллиардов таких планет-странников. Одной из них может быть Нибиру.

Уфологи сообщают VistaNews.ru, что Земля фактически постоянно находится под прицелом миллиардов убийц. Гравитация Солнца и других планет системы должна притягивать к себе странников, которые, возможно, уже на пути к Земле. На их скорость могла повлиять мощная гравитация Нибиру. Именно на может стать причиной обрушения апокалиптического "планетного дождя".

Кроме того, конспирологи уверены, что Нибиру не планета, а корабль с пришельцами. На Земле они хотят получить природные ископаемые, ядро сделать вечным источником энергии. Людей же, по предположениям, ждет участь рабов и подопытных. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Население Украины призвали готовиться к войне с Россией

Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей