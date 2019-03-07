Люди станут рабами инопланетян: Нибиру готова к атаке

Конспирологи уверены, что каждый день может стать последним для свободы человечества

Ученые одного из университетов сделали открытие – Млечный Путь может скрывать миллиарды планет-странников. Эти шарообразные объекты имеют большую массу, но связаны гравитацией с другими звездами. То есть, по сути, это скоростные болиды, мчащиеся по космическому бездорожью и врезающиеся в другие планеты.

Но уфологи считают, что у землян есть шанс на спасение. С помощью математической системы можно вычислить количество таких "беспризорных" планет и вероятность их столкновения с Землей – пишет издание Science Alert.

Эксперимент показал, что порядка 350 планет покинули пределы собственной системы в течение 11 миллионов лет от момента возникновения и отправились в свободный полет. Эксперты предположили существование нескольких десятков миллиардов таких планет-странников. Одной из них может быть Нибиру.

Уфологи сообщают VistaNews.ru, что Земля фактически постоянно находится под прицелом миллиардов убийц. Гравитация Солнца и других планет системы должна притягивать к себе странников, которые, возможно, уже на пути к Земле. На их скорость могла повлиять мощная гравитация Нибиру. Именно на может стать причиной обрушения апокалиптического "планетного дождя".

Кроме того, конспирологи уверены, что Нибиру не планета, а корабль с пришельцами. На Земле они хотят получить природные ископаемые, ядро сделать вечным источником энергии. Людей же, по предположениям, ждет участь рабов и подопытных.