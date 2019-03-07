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Уже завтра: Нибиру ничто не остановит

Фото: www.globallookpress.com
Красная планета грозит катастрофой

Россияне зря расслабились в предвкушении 8 марта: уфологи предупреждают, что смертоносная Планета Х может через сутки уничтожить все человечество.

Конспирологи считают, что инопланетяне с коварной Нибиру с помощью новейшего оружия начали воздействовать на Марс, чтобы сдвинуть ее со своей орбиты. В весенний праздник слетевшая с пути истинного Красная планета врежется в Землю, и наступит конец света, сообщает "Диалог.ua".

Главная цель ануннаков – так называют жителей Нибиру – это металлы, находящиеся в недрах нашей планеты. Земные полезные ископаемые нужны пришельцам для осуществления своих масштабных завоевательных планов. 

По мнению альтернативных ученых, расстояние между Марсом и Землей сократилось настолько, что "Красного монстра" ничто не может остановить. Разрушить амбициозные планы ануннаков может лишь вспышка на Солнце – лишь геомагнитный шторм спасет человечество, дав людям передышку перед очередным столкновением с Нибиру.


Валентина МАЙОРОВА
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